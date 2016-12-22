Обслуживающая компания направит на Шпицберген новый Ми-8

Авиакомпания «Конверс Авиа» планирует отправить на Шпицберген другой вертолет Ми-8 взамен того, что потерпел крушение на этом архипелаге в Норвегии 26 октября. Об этом РБК сообщил диспетчер авиакомпании.

«Замена, конечно, будет», — сказал он. Вертолет также будет обслуживать российские компании на архипелаге.

Ми-8 разбился 26 октября в 2 км от поселка Баренцбург. Вертолет находился в обслуживании компании «Конверс Авиа», а также был в лизинге «Арктикугля». На борту вертолета, который направлялся из российского села Пирамида в норвежский Баренцбург, находились восемь человек — три сотрудника Арктического и антарктического научно-​исследовательского института (ААНИИ) и пять членов экипажа.

Представитель «Конверс Авиа» рассказал РБК, что Ми-8 был выпущен в 2013 году, у него не было каких-либо технических неисправностей. Кроме того, экипаж на борту был опытным, отмечал он. Спустя три дня после крушения вертолета спасатели обнаружили его обломки на глубине 209 м в 2,2 км к востоку от мыса Хеер, а еще через день нашли тело одного из членов экипажа. 4 ноября спасатели подняли остов вертолета со дна Гренландского моря, тел погибших в нем не было.

Вместе с остовом были подняты «черные ящики» вертолета. Один из них оказался сильно поврежден, расшифровать данные не удалось. Другой самописец был отправлен в лабораторию Межгосударственного авиационного комитета в Москве.

Российский МИД 11 ноября заявил о завершении поисковой операции у норвежского Шпицбергена. «Дальнейший мониторинг района крушения будет проводиться с задействованием ресурсов, имеющихся у губернатора архипелага. 10 ноября российские спасатели вернулись в Россию», — говорится в заявлении. В МИДе отметили, что в ходе операции удалось найти только одно тело — сотрудника ААНИИ Максима Каулио. Расследование крушения вертолета продолжается.