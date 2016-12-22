По итогам акции 5 ноября в Москве суд арестовал 59 человек

Тверской суд Москвы приговорил к административному аресту 59 участников несогласованной акции 5 ноября в центре Москвы. Об этом РБК сообщила его пресс-секретарь Анастасия Дзюрко.
Всего по итогам акции в суд поступило 214 административных протоколов, из них две трети — о неповиновении законному распоряжению представителя власти (135). По большинству из них пока нет решения. 55 человек, обвиняемых в сопротивлении полицейским, получили арест на разные сроки; еще девять были оштрафованы. Шесть материалов суд вернул в правоохранительные органы для устранения недостатков.
Санкция статьи 19.3 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает штраф до 5 тыс. руб. и административный арест на срок до 30 суток.
Остальные 79 протоколов были составлены по статье о нарушении установленного порядка проведения массовой акции (ст. 20.2 КоАП). Четверо нарушителей арестованы, еще один — оштрафован. Остальные материалы пока не рассмотрены судом, рассказала Дзюрко.
По ее словам, 43 постановления по этим протоколам обжалованы в Мосгорсуде. Подавляющее большинство из них оставлены без изменения; одно решение вторая инстанция изменила в части исчисления ареста. Еще одно решение отменено, производство по нему прекращено за недоказанностью.
5 ноября на Манежной площади прошла несанкционированная акция; по данным полиции, во время акции были задержаны 302 человека; на них было составлено 328 административных протоколов. В полиции тогда сообщили об изъятии у отдельных задержанных колющих и режущих предметов, кастетов, масок, шлемов, баллончиков с газом и атрибутики запрещенной в России организации «Артподготовка», деятельность которой запрещена в России по решению суда.
Кроме сопротивления полиции и нарушения порядка задержанным вменяли мелкое хулиганство (19 человек); еще 13 протоколов составлены по статье о неисполнении родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. В трех случаях правонарушение было связано с незаконным въездом или пребыванием в России.
Акции прошли во многих других городах России; всего по стране, по данным «ОВД-Инфо», задержали 448 человек. Среди них немало обычных прохожих, которые не участвовали в акции, утверждает «ОВД-Инфо».
Следственный комитет по итогам акции возбудил несколько уголовных дел по статьям о призывах к массовым беспорядкам и терроризму, а также о применении насилия к представителям власти. «За несколько дней до несанкционированной акции — 31 октября 2017 года — в сети интернет был размещен видеоролик, содержащий призывы к массовым беспорядкам и осуществлению террористической деятельности, а также к действиям экстремистского толка 5 ноября 2017 года в различных городах России», — говорится в сообщении СКР.
Лидер «Артподготовки» Вячеслав Мальцев с 2013 года призывал своих сторонников к «революции» 5 ноября 2017 года. По его замыслу, сторонники «Артподготовки» должны были выйти на улицы своих городов и не уходить до отставки президента Владимира Путина. Сам Мальцев покинул страну и находится в международном розыске. Незадолго до 5 ноября по всей России начались обыски и задержания сторонников «Артподготовки». Они готовили диверсии, держали при себе маски, травматическое оружие и зажигательные смеси, утверждали в МВД. Часть приверженцев экстремистского движения планировала 5 ноября обустроить палаточный лагерь в парке «Зарядье».
Вячеслав Мальцев родился в 1964 году в Саратове. Получив высшее юридическое образование, Мальцев некоторое время работал участковым инспектором, после чего основал охранное предприятие «Аллегро». В 1994 году стал депутатом Саратовской областной думы. В это время заместителями ее председателя были Вячеслав Володин и Валерий Рашкин. Мальцев сначала возглавил комитет по законности и борьбе с преступностью, а в 1996 году стал также заместителем председателя думы. Депутатом областной думы он оставался до 2007 года, работая в комитете по бюджетно-финансовой политике и налогам и на должностях секретаря и заместителя председателя думы. Кроме того, он оставался директором «Аллегро».
В 1999 году баллотировался в Госдуму, но не прошел. Тогда же политик оказался замешан в скандале, когда после анонимного сообщения его остановила полиция и нашла в машине оружие. Мальцев обвинил в случившемся губернатора Саратовской области Дмитрия Аяцкова, но суд признал эти заявления порочащими честь, достоинство и деловую репутацию главы региона. В начале 2000-х Мальцев был членом «Единой России», но вскоре вышел из рядов партии и, став ее противником, в 2006 году написал антипартийный манифест.
После неудачной попытки переизбраться в областную думу Мальцев стал проявлять активность в социальных сетях. В 2009 году он завел блог в Livejournal, а с конца 2011 года начал вести канал «Артподготовка» на YouTube. С 2013 года ролики на канале в YouTube начали выходить регулярно и в едином формате. Вокруг канала сформировалось политическое движение, ставившее целью проведение революции, назначенной на 5 ноября 2017 года.
В 2012 году Мальцев стал одним из учредителей партии «За нашу Родину», главной миссией которой в программе провозглашались «благоденствие и историческая вечность нации». СМИ сообщали, что в основу программы партии лег опубликованный в 2010 году манифест режиссера Никиты Михалкова «Право и правда», но сам он от партии дистанцировался. Председателем партии стал потомок и полный тезка поэта Михаил Юрьевич Лермонтов, а зарегистрирована она была в усадьбе «Середниково» в подмосковном поселке Фирсановка. Партия прекратила свое существование в 2013 году. Бывший председатель партии стал через год соучредителем московского отделения «Общероссийского народного фронта».
В 2016 году Мальцев принял участие в праймериз ПАРНАС и занял вторую после Михаила Касьянова строчку в федеральном списке партии на выборы в Госдуму. Главной целью он ставил импичмент для Владимира Путина, о чем заявлял в эфире федеральных каналов. Партия в Думу не прошла.
В марте и июне 2017 года Вячеслав Мальцев принимал участие в антикоррупционных митингах в Москве и неоднократно попадал под арест. В начале июля 2017 года стало известно, что политик покинул Россию из-за слухов о заведенном на него уголовном деле, а в октябре 2017 года суд заочно арестовал его по обвинению в призывах к экстремистской деятельности. Тогда же суд признал экстремистской и запретил деятельность движения «Артподготовка», сторонники которого разделяют взгляды Мальцева, представляющие собой смесь национализма и анархизма, и проявляют склонность к личным акциям «прямого действия».