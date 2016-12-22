По итогам акции 5 ноября в Москве суд арестовал 59 человек

Тверской суд Москвы приговорил к административному аресту 59 участников несогласованной акции 5 ноября в центре Москвы. Об этом РБК сообщила его пресс-секретарь Анастасия Дзюрко.

Всего по итогам акции в суд поступило 214 административных протоколов, из них две трети — о неповиновении законному распоряжению представителя власти (135). По большинству из них пока нет решения. 55 человек, обвиняемых в сопротивлении полицейским, получили арест на разные сроки; еще девять были оштрафованы. Шесть материалов суд вернул в правоохранительные органы для устранения недостатков.

Санкция статьи 19.3 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает штраф до 5 тыс. руб. и административный арест на срок до 30 суток.

Остальные 79 протоколов были составлены по статье о нарушении установленного порядка проведения массовой акции (ст. 20.2 КоАП). Четверо нарушителей арестованы, еще один — оштрафован. Остальные материалы пока не рассмотрены судом, рассказала Дзюрко.

По ее словам, 43 постановления по этим протоколам обжалованы в Мосгорсуде. Подавляющее большинство из них оставлены без изменения; одно решение вторая инстанция изменила в части исчисления ареста. Еще одно решение отменено, производство по нему прекращено за недоказанностью.

5 ноября на Манежной площади прошла несанкционированная акция; по данным полиции, во время акции были задержаны 302 человека; на них было составлено 328 административных протоколов. В полиции тогда сообщили об изъятии у отдельных задержанных колющих и режущих предметов, кастетов, масок, шлемов, баллончиков с газом и атрибутики запрещенной в России организации «Артподготовка», деятельность которой запрещена в России по решению суда.

Кроме сопротивления полиции и нарушения порядка задержанным вменяли мелкое хулиганство (19 человек); еще 13 протоколов составлены по статье о неисполнении родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. В трех случаях правонарушение было связано с незаконным въездом или пребыванием в России.

Акции прошли во многих других городах России; всего по стране, по данным «ОВД-Инфо», задержали 448 человек. Среди них немало обычных прохожих, которые не участвовали в акции, утверждает «ОВД-Инфо».

Следственный комитет по итогам акции возбудил несколько уголовных дел по статьям о призывах к массовым беспорядкам и терроризму, а также о применении насилия к представителям власти. «За несколько дней до несанкционированной акции — 31 октября 2017 года — в сети интернет был размещен видеоролик, содержащий призывы к массовым беспорядкам и осуществлению террористической деятельности, а также к действиям экстремистского толка 5 ноября 2017 года в различных городах России», — говорится в сообщении СКР.

Лидер «Артподготовки» Вячеслав Мальцев с 2013 года призывал своих сторонников к «революции» 5 ноября 2017 года. По его замыслу, сторонники «Артподготовки» должны были выйти на улицы своих городов и не уходить до отставки президента Владимира Путина. Сам Мальцев покинул страну и находится в международном розыске. Незадолго до 5 ноября по всей России начались обыски и задержания сторонников «Артподготовки». Они готовили диверсии, держали при себе маски, травматическое оружие и зажигательные смеси, утверждали в МВД. Часть приверженцев экстремистского движения планировала 5 ноября обустроить палаточный лагерь в парке «Зарядье».