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Суд в Швеции вынес приговор посадившим судно на мель россиянам
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Суд в Швеции вынес приговор посадившим судно на мель россиянам
Общество, 17:50
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Суд в Швеции вынес приговор посадившим судно на мель россиянам

Районный суд города Кальмар в Швеции вынес приговор капитану и штурману из России, которые пьяными посадили судно на мель в районе города Оскарсхамн. Об этом сообщает шведское издание Barometern со ссылкой на прокурора Йохана Хеннингсона.

За управление судном в нетрезвом виде 50-летний штурман приговорен к двум месяцам лишения свободы, а 37-летний капитан — к четырем месяцам.

По данным Хеннингсона, концентрация алкоголя в крови капитана в момент задержания составляла 1,94 промилле у штурмана и 0,88 промилле — у капитана.

По словам капитана, инцидент произошел из-за того, что он заснул, когда был один на мостике, а система предупреждения на корабле не сработала. На допросе в полиции он сначала сказал, что выпил немного спиртного до того, как поднялся на борт, но позже на слушании в суде заявил о большем количестве выпитого алкоголя.

Капитан признал, что нарушил правила управления судном, но отметил, что не считает это серьезным преступлением.

Инцидент произошел 23 сентября. Грузовое судно, которое шло под флагом Фарерских островов, вышло из порта Висбю и направлялось в порт Оскарсхамна. Однако корабль c дизельным топливом сел на мель к югу от порта. Шведская полиция задержала двух россиян — капитана и его помощника — по подозрению в управлении кораблем в нетрезвом виде.

Теги: Швеция , Россияне , грузовое судно , Оскарсхамн
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