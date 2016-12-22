Обвиняемая по делу «пьяного» мальчика признана виновной

Обвиняемая в гибели «пьяного» мальчика Ольга Алисова признана виновной в смертельном ДТП. Такое решение принял Железнодорожный городской суд Московской области, сообщает корреспондент РБК.

«Алисова допустила ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека. Неправильно оценила дорожную обстановку, не применила меры снижения скорости, хотя должна была и могла, имела техническую возможность. Травмы, причиненные ребенку, нанесли тяжкий вред. Между ДТП и смертью есть прямая причинно-следственная связь», — заявил судья Владимир Шекун.

Вина Алисовой установлена полностью. «Отрицание вины суд расценит как попытку избежать ответственности», — добавил судья.

Судья также отметил, что во время ДТП Алисова двигалась со скоростью более 20 км/ч и не приняла меры по снижению скорости. «Следует принимать во внимание, что она 12 раз привлекалась к административной ответственности за нарушения правил ПДД», — сказал он. Сама подсудимая в последнем слове утверждала, что все свои штрафы оплачивала вовремя, несмотря на трудное материальное положение.

Мера наказания Алисовой будет озвучена в ближайшее время.

Ранее подсудимая обратилась к суду с последним словом, в котором попросила о снисхождении и условном сроке или отсрочке наказания до момента, когда ее дочери исполнится 14 лет. Она добавила, что не пыталась уйти от ответственности. Кроме того, по словам подсудимой, часть вины лежит и на родителях погибшего ребенка, оставивших его без «присмотра и защиты».

ДТП произошло 23 апреля в Железнодорожном (городской округ в составе подмосковной Балашихи). Автомобиль, за рулем которого находилась Алисова, сбил шестилетнего мальчика во дворе. Медицинская экспертиза обнаружила в крови ребенка 2,7 промилле алкоголя, на основании чего дело в отношении женщины закрыли. Позже расследование возобновили. Повторная экспертиза доказала, что дошкольник был трезв. Алисова была арестована, ей предъявили обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Она частично признала вину.