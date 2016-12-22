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В Харькове неизвестные повредили автомобиль генконсула России
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В Харькове неизвестные повредили автомобиль генконсула России
Общество, 18:02
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В Харькове неизвестные повредили автомобиль генконсула России

В Харькове неизвестные облили автомобиль генконсула России веществом, которое разъело лакокрасочное покрытие на капоте и дверях. Об этом сообщает пресс-служба харьковской полиции на своей странице в Facebook.

О повреждении машины 46-летний генконсул заявил в полицию 13 ноября. Следственно-оперативная группа осмотрела автомобиль и место происшествия. Сотрудники полиции опросили заявителя и возможных свидетелей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Полиция выясняет обстоятельства происшествия и разыскивает причастных к совершению преступления.

Теги: Харьков , автомобиль , Полиция , генконсул России
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