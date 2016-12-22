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В Латвии похоронили сатирика Михаила Задорнова
Общество, 16:50
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В Латвии похоронили сатирика Михаила Задорнова

Писателя-сатирика Михаила Задорнова похоронили в городе Юрмале в Латвии, сообщает «РИА Новости».

Задорнова похоронили рядом с могилой его отца Николая Задорнова на кладбище Яундубулты. Отпевание прошло в церкви Александра Невского в Риге, после чего тело сатирика отвезли в Юрмалу.

Прощание с Михаилом Задорновым в Москве пройдет в закрытом режиме
Общество

Похороны состоялись в Латвии согласно воле Задорнова, на них присутствовали его родственники и близкие друзья.

12 ноября прощание с сатириком прошло в Москве. Оно состоялось в ритуальном зале морга клинической больницы «Медси», церемония была закрыта для посторонних.

Памяти сатирика Михаила Задорнова. Фотогалерея Еще 4 фото
Фотогалерея

Михаил Задорнов умер 9 ноября в возрасте 69 лет. Он страдал от онкологического заболевания. Осенью прошлого года он заявил о предстоящей длительной химиотерапии.

Сатирик-писатель родился в Юрмале 21 июля 1948 года. Первое его выступление на советском телевидении состоялось в 1982 году. В ходе одного из концертов он исполнил монолог «Письмо студента-первокурсника родителям». За свою жизнь Задорнов написал более 40 книг, а также получил премии «Золотой теленок» и «Овация».

Теги: похороны , Рига , Михаил Задорнов
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