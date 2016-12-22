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Суд повторно обязал Вадима Самойлова вернуть 4,3 млн руб. брату
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Суд повторно обязал Вадима Самойлова вернуть 4,3 млн руб. брату
Общество, 16:15
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Суд повторно обязал Вадима Самойлова вернуть 4,3 млн руб. брату

Мосгорсуд утвердил принятое в апреле решение о взыскании с бывшего солиста группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова 4,3 млн руб. в пользу его брата Глеба. Это следует из материалов суда.

«Суд признал законным взыскание с Вадима Самойлова 4 млн 300 тыс. руб., а также судебных издержек», — рассказала РБК адвокат Глеба Самойлова Алиса Образцова.

Решение, согласно которому Вадим Самойлов обязан выплачивать брату деньги, было принято 27 апреля, однако позднее музыкант подал апелляцию.

Суд отказался запрещать Вадиму Самойлову исполнять песни «Агаты Кристи»
Общество

Тяжба между братьями Самойловыми началась в 2015 году. Тогда Глеб одолжил брату 5,25 млн руб. Они подписали соглашение о «постепенном возврате» суммы «ежемесячными платежами». Вадим отдал лишь 950 тыс. руб., а потом вовсе прекратил перечисления, после чего Глеб обратился в суд.

В 2016 году Глеб подал в Савеловский суд Москвы иск с требованием запретить его брату исполнять 172 песни «Агаты Кристи». Суд отказал в удовлетворении иска. По словам адвокатов Самойлова-старшего, песни писались совместно, поэтому оба имеют равные права на них.

Группа братьев Самойловых «Агата Кристи» была основана в Свердловске в 1985 году. Коллектив был распущен в 2010 году.

Теги: суд , Вадим Самойлов
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