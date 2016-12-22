Суд повторно обязал Вадима Самойлова вернуть 4,3 млн руб. брату

Мосгорсуд утвердил принятое в апреле решение о взыскании с бывшего солиста группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова 4,3 млн руб. в пользу его брата Глеба. Это следует из материалов суда.

«Суд признал законным взыскание с Вадима Самойлова 4 млн 300 тыс. руб., а также судебных издержек», — рассказала РБК адвокат Глеба Самойлова Алиса Образцова.

Решение, согласно которому Вадим Самойлов обязан выплачивать брату деньги, было принято 27 апреля, однако позднее музыкант подал апелляцию.

Тяжба между братьями Самойловыми началась в 2015 году. Тогда Глеб одолжил брату 5,25 млн руб. Они подписали соглашение о «постепенном возврате» суммы «ежемесячными платежами». Вадим отдал лишь 950 тыс. руб., а потом вовсе прекратил перечисления, после чего Глеб обратился в суд.

В 2016 году Глеб подал в Савеловский суд Москвы иск с требованием запретить его брату исполнять 172 песни «Агаты Кристи». Суд отказал в удовлетворении иска. По словам адвокатов Самойлова-старшего, песни писались совместно, поэтому оба имеют равные права на них.

Группа братьев Самойловых «Агата Кристи» была основана в Свердловске в 1985 году. Коллектив был распущен в 2010 году.