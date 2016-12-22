Прощание с актером Виталием Шаповаловым пройдет 17 ноября

Прощание с народным артистом РСФСР Виталием Шаповаловым пройдет 17 ноября. Оно начнется в 10 часов на главной сцене Московского театра на Таганке, в котором работал артист, сообщили РБК в дирекции театра.

Актера похоронят в этот же день на Троекуровском кладбище.

О смерти 78-летнего Виталия Шаповалова стало известно в ночь на 15 ноября. Последние несколько дней он был в крайне тяжелом состоянии после перенесенной операции, отметили в дирекции театра.

Шаповалов закончил театральное училище имени Щукина в 1968 году, после чего начал работать в театре на Таганке. Он сыграл в фильмах «Дорога домой», «Грачи», а также в сериале «Каменская». Актер участвовал в театральных постановках «А зори здесь тихие», «Мастер и Маргарита», «Борис Годунов» и других.