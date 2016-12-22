Похороны погибших в авиакатастрофе в Хабаровском крае пройдут 18 ноября

Похороны погибших пассажиров и членов экипажа самолета, который разбился в Хабаровском крае, пройдут в субботу, 18 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Аяно-Майского района Хабаровского края Алексея Ивлиева.

К субботе будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Также решится вопрос с местами на кладбище. «Будут подготовлены могилы, что в наших климатических условиях непросто», — пояснил Ивлиев.

Правительство региона возьмет на себя расходы по ритуальным услугам.

Двухмоторный пассажирский самолет L-410, который летел из Хабаровска в поселок Нелькан, потерпел крушение при заходе на посадку 15 ноября. На борту воздушного судна находились два члена экипажа и пять пассажиров. В результате авиакатастрофы погибли шесть человек, выжила только четырехлетняя девочка. Она летела к бабушке без родителей в сопровождении одного из пассажиров.

СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Следствие рассматривает три возможные версии аварии: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и технические неисправности.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт пообещал оказать материальную помощь семьям погибших и семье выжившей девочке. Семьям погибших выделят 1 млн руб., а семье пострадавшей — 400 тыс. руб., заявил Шпорт в эфире телеканала «Россия 24».

Медики, которые вылетели в Нелькан на вертолете МЧС Ми-8 из Хабаровска, дополнительно обследуют выжившего при крушении ребенка и решат, доставлять ли девочку в Хабаровск. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по краю.