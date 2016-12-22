Прибыль российских банков с начала года составила 693 млрд руб.

Прибыль российских банков за первые десять месяцев текущего года составила 693 млрд руб., что на 21 млрд руб. меньше, чем прибыль банковского сектора за аналогичный период 2016 года (714 млрд руб.). Об этом сообщается на сайте Центробанка (*pdf).

Вместе с тем регулятор отмечает, что число прибыльных кредитных организаций преобладает — 397 из 572 кредитных организаций, действовавших на 1 ноября. «Их доля в общем количестве кредитных организаций выросла по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 3,8 п.п., до 69,4%», — говорится в сообщении.

В ЦБ добавили, что остаток по счетам резервов на возможные потери увеличился с начала года на 16,5%, до 6,4 трлн руб., прирост за октябрь составил 2,6%. «Существенный рост резервирования отчасти обусловлен фактом разового доформирования резервов на возможные потери по проблемным активам у банков», которые проходят «процедуру финансового оздоровления в рамках нового механизма с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора», — пояснил регулятор.

В конце октября глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с президентом Владимиром Путиным ​заявила, что российские банковская и в целом финансовая системы «чувствуют себя стабильно». «Банки накопили прибыль, а это есть источник капитала. Капитал как раз нужен банкам для того, чтобы развивать кредитование», — отмечала она. По ее словам, прогнозы ЦБ показывают, что кредитование «должно начать устойчиво расти».