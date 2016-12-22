МЧС назвало возможную причину пожара в сочинском общежитии

Пожар в общежитии в Сочи, в результате которого погибла женщина, мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем. Об этом рассказали в пресс-службе главного управления МЧС по Краснодарскому краю, сообщает ТАСС.

«На месте пожара работает межведомственная комиссия, в состав которой вошли эксперты МЧС и государственного пожарного надзора. Предварительная версия — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц», — отметил представитель управления. Он добавил, что специалисты будут устанавливать точную причину возгорания в течение десяти дней.

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В пресс-службе городской администрации сообщили, что в палатах реанимации и интенсивной терапии после пожара находятся пятеро взрослых. Еще один пострадавший находится в детской больнице, его уже готовят к выписке. Уточняется, что отпущенные из медицинских учреждений пациенты отправятся к родственникам или в пункт временного размещения в пансионате «Нева».

Пожар в пристройке к зданию общежития начался утром 14 ноября. Позже пламя перекинулось на пятиэтажный дом. Общая площадь возгорания составила 300 кв. м. Огонь был локализован через 2,5 часа. Жертвой ЧП стала одна женщина, по факту ее гибели возбуждено уголовное дело. Пострадали, по разным данным, от 23 до 30 человек.