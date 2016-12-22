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«Коммерсантъ» пообещал искать удачные формулировки в статьях о «Роснефти»
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«Коммерсантъ» пообещал искать удачные формулировки в статьях о «Роснефти»
Технологии и медиа, 15:34
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«Коммерсантъ» пообещал искать удачные формулировки в статьях о «Роснефти»

В газете «Коммерсантъ» пообещали искать удачные формулировки для материалов о компании «Роснефть». Об этом говорится в письме гендиректора издания Владимира Желонкина главе нефтяной компании Игорю Сечину (есть в распоряжении РБК).

«Редакция впредь будет стремиться к использованию удачных формулировок для исключения в будущем противоречий в трактовке событий, вызывающих общественный интерес, участником которых является ПАО «Роснефть», — говорится в письме.

Речь идет о статье «Исправленного три года ждут», которая была опубликована на сайте «Коммерсанта» 14 августа 2017 года, следует из письма. В настоящий момент в производстве Арбитражного суда Москвы находится дело по иску «Роснефти» к газете о защите деловой репутации.

«Коммерсантъ», как указывает Желонкин, «признает отсутствие фактических оснований употребления наименования компании [«Роснефть»] в спорном материале». При этом в письме отмечается, что издание «не видит весомых причин для юридического преследования».

Ранее 15 ноября представитель «Роснефти» на заседании в Арбитражном суде столицы предложил «Коммерсанту» заключить мировое соглашение. В свою очередь представитель газеты и замглавного редактора издания Дмитрия Бутрина согласился на предложение. Суд дал сторонам месяц для обсуждения условий мирового соглашения. Следующее заседание назначено на 15 декабря.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев в разговоре с РБК пояснил, что поводом для заключения мирового соглашения стало письмо «Коммерсанта», поступившее в нефтяную компанию накануне судебного заседания. В связи с тем что издательский дом принес свои извинения, «Роснефть» более «не видит оснований для продолжения судебных процедур с газетой «Коммерсантъ».

«Роснефть» обратилась в суд с иском о защите деловой репутации после публикации на сайте «Коммерсанта» колонки Дмитрия Бутрина под названием «Исправленного три года ждут». В статье был поставлен вопрос о законности закупок «чего угодно зампредом правления условной «Роснефти» у своей жены». В качестве ответчиков по иску выступил издательский дом «Коммерсантъ» и Бутрин.

Компания выдвинула к ответчикам три требования: признать изложенные в публикации сведения не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию, удалить эти сведения с сайта и опубликовать опровержение. Леонтьев ранее говорил, что иск носит «воспитательный характер».

Теги: «Роснефть» , «Коммерсантъ»
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