Депутат Рады назвала голосование Минска по Крыму «ножом в спину» Украине

Первый заместитель главы Верховной рады Украины Ирина Геращенко назвала голосование Минска против украинской резолюции о ситуации по правам человека в Крыму «ножом в спину» Киеву.

«Это второй нож в спину Украины. После подобного прошлогоднего голосования», — написала она на своей странице в Facebook.

Геращенко добавила, что такое поведение Белоруссии «идет вразрез с громкими заявлениями о нейтральности».

14 ноября Генассамблея ООН приняла ​внесенную Украиной резолюцию о правах человека в Крыму. Там приводятся факты о якобы имеющих место нарушениях в этой области, а регион именуется временно оккупированным. За документ проголосовала 71 страна, против — 25. Еще 77 государств воздержались.

В 2016 году Белоруссия также проголосовала против аналогичной резолюции, принятой Третьим комитетом Генассамблеи ООН.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Украинская сторона не признает итоги голосования и считает полуостров оккупированной территорией.