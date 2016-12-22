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Депутат Рады назвала голосование Минска по Крыму «ножом в спину» Украине
Общество, 14:14
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Депутат Рады назвала голосование Минска по Крыму «ножом в спину» Украине

Первый заместитель главы Верховной рады Украины Ирина Геращенко назвала голосование Минска против украинской резолюции о ситуации по правам человека в Крыму «ножом в спину» Киеву.

«Это второй нож в спину Украины. После подобного прошлогоднего голосования», — написала она на своей странице в Facebook.

Геращенко добавила, что такое поведение Белоруссии «идет вразрез с громкими заявлениями о нейтральности».

Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию по правам человека в Крыму
Политика

14 ноября Генассамблея ООН приняла ​внесенную Украиной резолюцию о правах человека в Крыму. Там приводятся факты о якобы имеющих место нарушениях в этой области, а регион именуется временно оккупированным. За документ проголосовала 71 страна, против — 25. Еще 77 государств воздержались.

В 2016 году Белоруссия также проголосовала против аналогичной резолюции, принятой Третьим комитетом Генассамблеи ООН.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Украинская сторона не признает итоги голосования и считает полуостров оккупированной территорией.

Теги: Верховная рада , Крым
Главное
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