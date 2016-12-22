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Песков ответил на заявления о вмешательстве России в каталонский кризис
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Песков ответил на заявления о вмешательстве России в каталонский кризис
Каталония хочет независимости, 12:46
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Песков ответил на заявления о вмешательстве России в каталонский кризис

Заявления со стороны Испании о вмешательстве Москвы в каталонский кризис голословные, это продолжение антироссийской истерии США и ряда других стран. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря, власти Испании, НАТО или газеты не привели ни одного «заслуживающего аргумента в пользу достоверности этих утверждений (о российском вмешательстве)».

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Политика

Власти Испании 11 ноября обвинили российских хакеров во вмешательстве в каталонский кризис. Российская сторона отрицает эти обвинения.

Накануне министр обороны Испании Мариа Долорес Коспедаль заявила, что часть интернет-трафика, содержавшего недостоверные сообщения в соцсетях о референдуме в Каталони, исходила из России. По ее словам, Россия публиковала сепаратистские материалы о Каталонии через соцсети и сайты. Коспедаль считает, что это было сделано для того, чтобы влиять на общественное мнение в преддверии референдума 1 октября. Глава Минобороны Испании добавила, что «группы», которые пользуются российской интернет-поддержкой, «пытаются влиять на ситуацию и стараются создать нестабильность в Европе».

Глава МИД Испании Альфонсо Дастис отметил, что Мадрид имеет доказательства российского происхождения подобного контента.

Политики Каталонии и бывший президент женералитата Каталонии Карлес Пучдемон отрицают вмешательство России в кризис в регионе.

Каталонский парламент подписал декларацию о независимости региона ​27 октября после референдума, большинство участников которого отдали голоса за отделение от Испании. Мадрид назвал эти акты незаконными. 8 ноября Конституционный суд Испании аннулировал декларацию о независимости Каталонии. Власти страны отправили в отставку главу Каталонии Карлеса Пучдемона и распустили региональный парламент. Досрочные выборы в парламент Каталонии пройдут 21 декабря.

Теги: Москва , Каталония , Дмитрий Песков , вмешательство России
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