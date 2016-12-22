Жители Австралии поддержали легализацию однополых браков

Проведенный среди жителей Австралии добровольный опрос показал, что легализацию однополых браков поддержали 61,6% населения. Об этом говорится в сообщении на сайте Австралийского бюро статистики.

В голосовании, длившемся два месяца, участвовали более 12,7 млн человек (79,5% населения). Участники опроса отправляли свои голоса по электронной почте. После объявления результатов голосования в столице Австралии Мельбурне прошли массовые мероприятия сторонников легализации однополых браков.

Премьер-министр Малкольм Тернбулл, инициировавший проведение голосования, также заявил, что жители страны дали «подавляющий» ответ в пользу легализации однополых браков, и призвал легализовать их до конца 2017 года. Об этом сообщает телеканал CNN. Окончательное решение по данному вопросу примет парламент Австралии. Консерваторы и лейбористы пообещали не допустить принятия закона о легализации однополых браков.

В марте 2016 года правительство Австралии пообещало легализовать однополые браки в стране в случае переизбрания. Генпрокурор Австралии Джордж Брэндис также заявлял, что если граждане страны проголосуют за легализацию однополых браков, то их требование будет выполнено к 2017 году.