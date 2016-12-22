В Хабаровском крае в связи с крушением самолета ввели режим ЧС

После крушения в поселке Нелькан Аяно-Майского района двухмоторного пассажирского самолета L-410 губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поручил ввести в регионе режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом, как передает «Интерфакс», он сообщил в ходе оперативного совещания в связи с авиакатастрофой.

«Нужно объявить следующий день днем траура и ввести режим ЧС с сегодняшнего числа», — заявил Шпорт. В пресс-службе правительства региона позже пояснили, что режим ЧС введен на территории Хабаровского края, уточняет агентство.

Помимо этого Шпорт также поручил оказать материальную помощь семьям погибших и пострадавших в результате происшествия. «Я подписал уже распоряжение о выделении средств для оказания [материальной] помощи по 1 млн руб. на каждого погибшего и 400 тыс. руб. — для пострадавшей [четырехлетней девочки]», — рассказал он.

О крушении в Хабаровском крае пассажирского самолета L-410 авиакомпании «Хабаровские авиалинии» стало известно ранее 15 ноября. ​На его борту находились два члена экипажа и пять пассажиров, в том числе один ребенок. В результате крушения погибли шесть человек. Выжила четырехлетняя девочка, которая летела без родителей, в сопровождении одного из пассажиров к бабушке в Нелькан. В настоящий момент она госпитализирована.

Потерпевший крушение L-410, по данным спасателей, следовал по маршруту Хабаровск — Нелькан. Он разбился в 2 км от аэропорта назначения при заходе на посадку. По факту случившегося в СК возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Следователи, как уточнили в ведомстве, в настоящее время работают над тремя возможными версиями аварии. Среди них — неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и технические неисправности.