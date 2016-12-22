Чистая прибыль «Газпром нефти» за 9 месяцев увеличилась до 189 млрд руб.

Чистая прибыль «Газпром нефти» за девять месяцев 2017 года выросла на 28,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составила 189 млрд руб. Об этом говорится в отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), она опубликована на сайте компании.

Сумма в 189 млрд руб. превысила прогнозы экспертов «Газпром нефти». В сообщении указывается, что увеличение прибыли обеспечили органический рост бизнеса и эффективные действия менеджмента.

Выручка компании с учетом пошлин за девять месяцев 2017 года выросла до 1458 млрд руб., что на 19,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В «Газпром нефти» отметили, что EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) также увеличилась на 22,9%, до 399 млрд руб. по сравнению с аналогичным показателем 2016 года.

Этому способствовали успешное развитие новых проектов в секторе добычи углеводородов, рост розничных продаж, восстановление цен на нефть и нефтепродукты, а также эффективные действия менеджмента.

Показатель положительного свободного денежного потока компании за девять месяцев 2017 года составил 83 млрд руб. Этот показатель достиг такой отметки благодаря росту операционного денежного потока компании, а также завершению основных инфраструктурных инвестиций в новых нефтедобывающих проектах.

Вместе с тем добыча углеводородов за девять месяцев 2017 года достигла 67,05 млн т н.э. (рост на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, с учетом доли в совместных предприятиях «Газпром нефти»).

Также компания увеличила объемы розничных продаж, реализовав через сеть своих АЗС более 8,1 млн т нефтепродуктов за девять месяцев 2017 года.

«Газпром нефть» демонстрирует устойчивый рост финансовых показателей, который обеспечивается как развитием новых проектов компании и коррекцией ценовой конъюнктуры, так и эффективными действиями менеджмента», — заявил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

По его словам, компания продолжит реализовывать стратегию роста, которая должна укрепить лидирующие позиции «Газпром нефти» в отрасли по показателям эффективности и доходности инвестиций.

«За девять месяцев 2017 года мы достигли рекордного показателя свободного денежного потока, который позволит нам работать над повышением дивидендной доходности и будет способствовать увеличению акционерной стоимости», — добавил Дюков.