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Судья решила в третий раз направить повестку Сечину
Дело Улюкаева, 11:31
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Судья решила в третий раз направить повестку Сечину

Замоскворецкий суд Москвы направит главе «Роснефти» Игорю Сечину третью повестку на допрос по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.

По словам судьи Ларисы Семеновой, заседание откладывается до 22 ноября.

Первая повестка Сечину была направлена еще 8 ноября. Он должен был явиться в суд 13 ноября. Однако глава «Роснефти» не пришел на заседание. По словам пресс-секретаря компании Михаила Леонтьева, Сечин не получал повестку из суда.

Как сообщили РБК 13 ноября в пресс-службе «Почты России», повестка для Сечина была доставлена в отделение связи «по месту вручения». В пресс-службе также сослались на п. 4 ст. 63 федерального закона (тайна связи) в ответ на вопрос, по каким причинам глава «Роснефти» мог не получить судебную повестку.

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Вторую повестку суд направил Сечину 14 ноября. Глава «Роснефти» должен был принять участие в заседании суда по делу Улюкаева 15 ноября. По словам пресс-секретаря Замоскворецкого суда Москвы Эмилии Хиль, повестку доставили посредством электронной связи. Она отметила, что в суде зафиксировали отметку о доставке повестки Сечину.

Однако глава «Роснефти» вновь не явился в суд по повестке. Судья на заседании отметила, что Сечина вызывали через факс, электронную и обычную почту, сейчас статус повестки — ожидание получения.

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Экс-глава Минэкономразвития обвиняется в вымогательстве взятки в размере $2 млн за положительную оценку сделки по приобретению «Роснефтью» компании «Башнефть». Следствие считает, что Улюкаев вымогал взятку в октябре 2016 года в индийском Гоа, где тогда проходил саммит БРИКС.
Теги: Игорь Сечин , Алексей Улюкаев , Суд , взятка , повестка
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