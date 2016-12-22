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Суд присяжных оправдал водителя красногорского стрелка
Общество, 11:24
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Суд присяжных оправдал водителя красногорского стрелка

Присяжные 14 ноября оправдали Шоту Элизбарашвили, водителя красногорского стрелка — бизнесмена Амирана Георгадзе, который 19 октября 2015 года расстрелял четверых человек в Красногорске и затем покончил с собой. Об этом заявила пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова, сообщает «Интерфакс».

Осипова отметила, что 17 ноября пройдет обсуждение юридических последствий решения суда присяжных. Элизбарашвили обвиняли в пособничестве Георгадзе, а также в незаконном обороте оружия.

Водителю красногорского стрелка предъявили обвинения
Общество

По словам свидетелей, у Элизбарашвили было алиби: во время расстрела он помогал сотруднице администрации Красногорского района, которая почувствовала себя плохо.

Георгадзе застрелил четырех человек, включая заместителя главы района Юрия Караулова и главу электросетей Красногорска Георгия Котляренко. Убийство произошло в кабинете Караулова в здании районной администрации. Он также просил вызвать главу Красногорского района Бориса Рассказова в кабинет Караулова, однако он в это время не находился в здании администрации.

После расстрела Георгадзе отправился к дому Рассказова, однако там он также не смог его обнаружить. Через неделю полиция нашла тело бизнесмена в одном из частных домов Красногорского района. После инцидента Рассказов подал в отставку по собственному желанию.

По версии следствия, Георгадзе расстрелял чиновников из-за долга в $20 млн, которые они должны были выплатить бизнесмену в виде отступных за выход из строительного бизнеса в Красногорском районе.
Теги: суд присяжных , расстрел , Амиран Георгадзе , красногорский стрелок
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