Под Челябинском жертвами ДТП с грузовиком стали два человека

В городе Златоусте под Челябинском грузовик Foton врезался в здание и наехал на двух пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
В результате ДТП водитель автомобиля и пешеход скончались на месте. Один человек госпитализирован в медучреждение Златоуста. Личности погибших устанавливаются, выясняются обстоятельства произошедшего.
Согласно предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель не справился с управлением фуры.
По данным портала chelyabinsk.74.ru, ЧП произошло на пересечении улиц Ленина и Калинина. В результате дорожной аварии погибли 50-летний водитель грузовика и пешеход — 47-летний южноуралец. В больницу доставлена 45-летняя женщина.
Водитель грузовика не должен был ехать по данному участку дороги, так как там стоит знак, который запрещает движение грузовому транспорту, отметили в ГИБДД.