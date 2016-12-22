На заводе «Максим Горький» под Тулой сгорел цех по упаковке картофеля
Общество, 11:37
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На заводе «Максим Горький» под Тулой сгорел цех по упаковке картофеля
В деревне Поповка Чернского района Тульской области произошел пожар на предприятии по переработке картофеля «Максим Горький». В результате полностью сгорел цех по упаковке картофеля. Об этом сообщает агентство «Тульская служба новостей» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по региону.
По данным пресс-службы ГУ МЧС по Тульской области, пожар был полностью ликвидирован в 09:41 мск. Пострадавших нет.
Сгорела и обрушилась крыша одного из цехов, здание площадью 70х70 м выгорело по всей площади.
Причины пожара устанавливаются.
ООО «Максим Горький» входит в группу компаний «Национальная земельная компания». Группа занимается выращиванием и переработкой картофеля, зерновых и овощных культур.