В Ростовской области в ДТП с «КамАЗом» погибли пять человек

Пять человек погибли в результате ДТП с грузовиком в Ростовской области. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального управления МВД.

Инцидент произошел 15 ноября в 02:20 мск в Азовском районе на 1114-м км трассы М-4 «Дон». По предварительным данным, водитель микроавтобуса ГАЗ 1949 года рождения не справился с управлением и врезался в стоявший на обочине грузовик «КамАЗ».

В результате аварии погибли пять пассажиров микроавтобуса в возрасте от 14 до 51 года, еще шесть человек пострадали. Их госпитализировали. Водитель микроавтобуса не пострадал.

По факту ДТП управление Следственного комитета (СК) России по Ростовской области начало проверку. Следователи подозревают перевозчика в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни пассажиров. По данным СК, микроавтобус ехал из Краснодара в Ростов-на-Дону. В прокуратуре Ростовской области сообщили, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

По словам источника «Интерфакса», в микроавтобусе находились футбольные фанаты. Накануне, 14 ноября, в Краснодаре проходил товарищеский матч между сборными Аргентины и Нигерии.