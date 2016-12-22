Полиция изъяла у москвича оружие и боеприпасы

Сотрудники полиции совместно с сотрудниками ФСБ изъяли из квартиры в Москве два карабина, обрез и 25 патронов к ним. Об этом РБК рассказал источник в столичном ГУ МВД и подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

В дежурную часть 14 ноября поступило сообщение, что в квартире на Пятницком шоссе обнаружены огнестрельное оружие и боеприпасы.

«Звонил сотрудник ФСБ, который попросил приехать на место обнаружения наряд полиции», — рассказал источник в МВД. Полицейские задержали 44-летнего жителя Москвы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК России (незаконное хранение оружия).

В конце октября полиция в московском метро изъяла у жителя Белгородской области пистолет кустарного производства. Об этом РБК сообщил источник в УВД на метрополитене и подтвердил собеседник из ГУ МВД по Москве. 34-летний мужчина был задержан в северном вестибюле станции «Медведково».

При себе у него был стартовый пистолет Stalker, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). Санкции по статье предусматривают до четырех лет лишения свободы.