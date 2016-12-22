Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам перед Новым годом

Сбербанк запустил новогоднюю акцию со сниженными фиксированными ставками по потребительским кредитам, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Снижение составило 0,4–7,4 процентного пункта (п.п.) и коснулось кредитов на сумму от 250 тыс. руб.

Ставки на потребительский кредит в рамках акции составляют 12,5–13,5% на кредиты от 500 тыс. руб., а на кредиты от 250 тыс. до 500 тыс. руб. — 14,5–15,5%.

По потребительскому кредиту на рефинансирование от 500 тыс. руб. новая ставка составит 12,5%.

В банке отмечают, что в ноябре—декабре примерно на 40% растет интерес клиентов к кредитам на суммы более 250 тыс. руб.​

Новогодние акции для своих клиентов разрабатывают и другие банки. Так, Промсвязьбанк объявил, что предприниматели малого бизнеса смогут получить кредит «СуперОвердрафт» по ставке от 9% годовых для дополнительного финансирования компании на покрытие кассовых разрывов до одного года.

Кредит предназначен для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без залога сроком до пяти лет на сумму до 60 млн руб.

В октябре Сбербанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам и объявил об упрощении условий их выдачи. Так, например, процентная ставка для «Потребительского кредита на рефинансирование кредитов» была зафиксирована на уровне 13,5% годовых (ранее 13,9% и 14,9% в зависимости от срока), а ставка для потребительского кредита без обеспечения была на снижена на 1 п.п.

Кроме того, в сентябре ставки по потребительским кредитам снизил также ВТБ. Для корпоративных клиентов банка кредиты наличными стали доступны по фиксированной ставке 16,9% годовых (для бюджетников — 15,9%, как и для зарплатных клиентов банка). При рефинансировании кредитов других банков в ВТБ также применяют фиксированную ставку в размере 13,5% годовых.