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По факту нападения на кафе «Му-Му» возбудили уголовное дело
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По факту нападения на кафе «Му-Му» возбудили уголовное дело
Общество, 09:26
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По факту нападения на кафе «Му-Му» возбудили уголовное дело

В отношении троих неизвестных возбудили уголовное дело по факту разбойного нападения на кафе «Му-Му» в Москве. Об этом РБК рассказал источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

Уголовное дело возбуждено по ст. 162 УК России (разбойное нападение). Во вторник, 14 ноября, трое неизвестных в лыжных масках ворвались в здание кафе на Новослободской улице и открыли стрельбу из травматического оружия. Нападавшие похитили $110 тыс.

«Сообщение о нападении поступило на пульт дежурного около 9 утра, оператор ЧОП «Радуга» сообщил о срабатывании тревожной кнопки», — рассказал источник в ГУ МВД по Москве. Прибывшие на место полицейские установили, что неизвестные пять раз выстрелили из травматического оружия в воздух и похитили у посетителя кафе $110 тыс. По словам источника, между посетителем кафе и нападавшими возникла перестрелка, в результате которой мужчина получил ранение.

«Нападавшие скрылись на автомобиле Infiniti QX70», — рассказал собеседник. Позднее этот автомобиль был найден сожженным неподалеку от места нападения.
Теги: Москва , стрельба , нападение , «Му-Му» , Уголовное дело
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