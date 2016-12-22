РЖД запустят движение пассажирских поездов в обход Украины

РЖД в среду 15 ноября запустят движение пассажирских поездов по участку железной дороги Журавка — Миллерово в обход территории Украины. Об этом сообщает «РИА Новости».

Регулярное движение грузовых поездов по новому железнодорожному участку запустили 20 сентября. В начале октября сообщалось, что со дня запуска движения по участку Журавка — Миллерово изменится маршрут следования пассажирских поездов из Москвы в Кисловодск, Анапу, Назрань, Адлер и Новороссийск, а также из Санкт-Петербурга в Адлер.

Также изменится расписание движения поездов из Воронежа, Адлера, Анапы, Новороссийска в Москву, из Адлера в Нижний Новгород и из Кисловодска в Иркутск и Тынду.

Тестовая эксплуатация новой железной дороги началась 11 августа. Тогда по участку впервые проехал локомотив с несколькими грузовыми вагонами. В РЖД заявляли, что окончательный ввод в эксплуатацию назначен на конец осени 2017 года.

Участок Журавка — Миллерово проходит по территории Воронежской и Ростовской областей, его длина составляет 137 км. Он находится на расстоянии от 5 до 25 км от границы Украины. На участке откроются семь новых станций: Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченково. Также были возведены почти 100 объектов инфраструктуры, такие как железнодорожные мосты и переходы, виадуки и др.

Максимальная скорость движения пассажирских поездов по участку — 140 км/ч., грузовых — 90 км/ч. В РЖД планируют запускать по участку до 190 поездов в сутки в летний период. Ранее поездам, следовавшим в Ростовскую область, приходилось дважды пересекать границу с Украиной в Луганской области.