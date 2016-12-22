Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,67 59,95 EUR Нал. 71,50 70,48 USD Бирж. 60,24 +0,89 EUR Бирж. 71,03 +1,75 USD ЦБ. 59,62 +0,44 EUR ЦБ. 69,68 +0,76 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 6855,20 +248,36 ММВБ 2166,83 -0,04% РТС 1136,86 -1,04% Brent 61,40 -0,20% DJIA 23409,47 -0,13% Nasdaq 6737,87 -0,29% FTSE 7414,42 -0,01%
РЖД запустят движение пассажирских поездов в обход Украины
Лента новостей
СК назвал три версии крушения пассажирского самолета в Хабаровском крае 08:40, Общество СК возбудил дело после крушения самолета L-410 в Хабаровском крае 08:21, Общество Спасатели сообщили о семи жертвах крушения самолета в Хабаровском крае 08:15, Общество МЧС сообщило о крушении самолета L-410 в двух километрах от аэропорта 08:06, Общество Роскачество выявило массовое несоответствие молочных сосисок ГОСТу 08:00, Бизнес Объем торговых площадей в переходах и метро сократился в 2,7 раза 07:33, Свое дело Пассажирский самолет разбился в Хабаровском крае 07:26, Общество Военные задержали министра финансов Зимбабве 07:16, Политика Короли подземелья: кто выиграл от реформы торговли в переходах Москвы 07:01, Свое дело Лондонский суд признал Глеба Фетисова непричастным к краху «Моего Банка» 07:00, Общество В России изменится внешний вид пачек сигарет 06:45, Общество Посольство в США ответило на сообщения о расследовании ФБР переводов МИДа 05:55, Политика В Великобритании обвинили Россию в хакерских атаках на СМИ и энергетику 05:29, Политика Палата представителей одобрила оборонный бюджет США на 2018 год 05:03, Политика На аукционе в Женеве продали бриллиант весом в 163 карата 04:47, Общество В Зимбабве военные взяли под контроль здание гостелекомпании 04:14, Общество На белорусском направлении МЖД восстановили движение поездов после аварии 03:51, Общество Гендиректор Новороссийского порта покинет свой пост 03:50, Экономика Роспотребнадзор предупредил о вспышке легионеллеза в Диснейленде 03:37, Общество Вратарь сборной России прокомментировал травму после матча с Испанией 03:10, Общество В Femen заявили о похищении своей активистки в Киеве 02:49, Общество Экс-главу совета директоров ФК «Локомотив» заподозрили в крупной растрате 02:34, Бизнес Госдеп США призвал стороны конфликта в Зимбабве мирно урегулировать споры 02:31, Политика Россельхознадзор заподозрил Metro в продаже санкционного сыра с плесенью 01:52, Бизнес ВТБ24 решил отправить Михаила Задорнова в отставку под Новый год 01:38, Финансы Умер актер Театра на Таганке Виталий Шаповалов 01:25, Общество Жертвами стрельбы в школе на севере Калифорнии стали пять человек 01:06, Общество В МИДе назвали сроки проведения Конгресса национального диалога Сирии 00:48, Политика
РЖД запустят движение пассажирских поездов в обход Украины
Общество, 09:18
0
РЖД запустят движение пассажирских поездов в обход Украины

РЖД в среду 15 ноября запустят движение пассажирских поездов по участку железной дороги Журавка — Миллерово в обход территории Украины. Об этом сообщает «РИА Новости».

Регулярное движение грузовых поездов по новому железнодорожному участку запустили 20 сентября. В начале октября сообщалось, что со дня запуска движения по участку Журавка — Миллерово изменится маршрут следования пассажирских поездов из Москвы в Кисловодск, Анапу, Назрань, Адлер и Новороссийск, а также из Санкт-Петербурга в Адлер.

Также изменится расписание движения поездов из Воронежа, Адлера, Анапы, Новороссийска в Москву, из Адлера в Нижний Новгород и из Кисловодска в Иркутск и Тынду.

Тестовая эксплуатация новой железной дороги началась 11 августа. Тогда по участку впервые проехал локомотив с несколькими грузовыми вагонами. В РЖД заявляли, что окончательный ввод в эксплуатацию назначен на конец осени 2017 года.

Участок Журавка — Миллерово проходит по территории Воронежской и Ростовской областей, его длина составляет 137 км. Он находится на расстоянии от 5 до 25 км от границы Украины. На участке откроются семь новых станций: Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченково. Также были возведены почти 100 объектов инфраструктуры, такие как железнодорожные мосты и переходы, виадуки и др.

Максимальная скорость движения пассажирских поездов по участку — 140 км/ч., грузовых — 90 км/ч. В РЖД планируют запускать по участку до 190 поездов в сутки в летний период. Ранее поездам, следовавшим в Ростовскую область, приходилось дважды пересекать границу с Украиной в Луганской области.

Теги: Украина , железная дорога , пассажирские перевозки , «РЖД»
Главное
СК назвал три версии крушения пассажирского самолета в Хабаровском крае Общество
Материалы по теме
В РЖД назвали дату начала движения пассажирских поездов в обход Украины Общество
РЖД запустили регулярное грузовое сообщение в обход Украины Политика
В РЖД назвали сроки запуска грузового движения в обход Украины Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку