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СК возбудил дело после крушения самолета L-410 в Хабаровском крае
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СК возбудил дело после крушения самолета L-410 в Хабаровском крае
Общество, 08:21
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СК возбудил дело после крушения самолета L-410 в Хабаровском крае

Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело после крушения двухмоторного пассажирского самолета Let L-410 в Хабаровском крае. Об этом говорится в сообщении на сайте следственного управления.

Дело завели по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По данным следствия, инцидент произошел 15 ноября в 13:00 по местному времени (07:00 мск).

Самолет летел по маршруту Хабаровск — Нелькан и потерпел крушение. По предварительным данным следователей, погибли трое пассажиров и два члена экипажа. Следствие рассматривает три версии авиакатастрофы — плохие погодные условия, ошибка пилота или технические неисправности.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, воздушное судно рухнуло при заходе на посадку в 2 км от аэропорта поселка Нелькан Аяно-Майского района. На месте крушения сотрудники МЧС нашли поврежденный самолет без признаков возгорания.

Глава Аяно-Майского района Алексей Ивлиев заявил, что в авиакатастрофе выжил четырехлетний ребенок, он был доставлен в больницу.

По словам главы поселка Натальи Петуховой, при падении самолета погибли местные жители: три женщины, один мужчина и два пилота, выжила четырехлетняя девочка, она госпитализирована в тяжелом состоянии. В оперативном штабе на месте происшествия сообщили ТАСС о семерых погибших.

По данным источника «РИА Новости», самолет после крушения оказался «полностью разрушен». Источник уточнил, что воздушным судном владела авиакомпания «Хабаровские авиалинии». В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники МЧС, СК, МВД и медики.
Теги: авиакатастрофа , СК , жертвы , Хабаровский край , Самолет
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СК назвал три версии крушения пассажирского самолета в Хабаровском крае Общество
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