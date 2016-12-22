Спасатели сообщили о семи жертвах крушения самолета в Хабаровском крае

В результате крушения двухмоторного самолета L-410 в Хабаровском крае погибли семь человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе на месте происшествия.

Всего на борту самолета, по обновленным данным собеседника агентства, находились восемь человек. «Выжил ребенок», — уточнил представитель штаба.

Ранее в региональном главке МЧС сообщали о шести погибших при аварии, в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК, в свою очередь, заявляли о пяти жертвах происшествия.

По информации спасателей, потерпевший крушение L-410 выполнял рейс из Хабаровска в поселок Нелькан. С радаров, по данным местных властей, он пропал около 13:00 по местному времени. Крушение самолет потерпел при заходе на посадку в 2 км от аэропорта Нелькан.​ «Обнаруженное воздушное судно получило повреждения, загорания нет», — сообщили спасатели. При этом источник «РИА Новости» уточнил, что Let L-410 в результате аварии оказался «полностью разрушенным». По его данным, он принадлежал авиакомпании «Хабаровские авиалинии».