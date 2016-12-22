МЧС сообщило о крушении самолета L-410 в двух километрах от аэропорта

Двухмоторный пассажирский самолет Let L-410, следовавший по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Нелькан, потерпел крушение в 2 км от аэропорта. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
«При заходе на посадку в 2 км от аэропорта поселка Нелькан Аяно-Майского района пропал с радаров судно L-410», — указывается в сообщении МЧС. Информация о крушении самолета поступила в экстренные службы в 13:30 по хабаровскому времени (07:30 мск). На место происшествия выехали спасатели, они нашли поврежденное воздушное судно без признаков возгорания.
По данным регионального МЧС, есть пострадавшие в авиакатастрофе. По словам главы Аяно-Майского района Алексея Ивлиева, выжить удалось только четырехлетнему ребенку, его госпитализировали.
Глава поселка Наталья Петухова сообщила «Интерфаксу» о шестерых погибших: три женщины, один мужчина и два пилота, выжила четырехлетняя девочка. По ее словам, все они были местными жителями.
На месте катастрофы работает полиция, пожарные, медики и спасатели. По данным источника «РИА Новости», самолет при падении был «полностью разрушен». Собеседник агентства отметил, что судно принадлежало авиакомпании «Хабаровские авиалинии».