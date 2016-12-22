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Военные задержали министра финансов Зимбабве
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Военные задержали министра финансов Зимбабве
Политика, 07:16
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Военные задержали министра финансов Зимбабве

Представитель армии Зимбабве заявил, что происходящее в стране не является военным переворотом, а президент Роберт Мугабе находится в безопасности, передает Associated Press.

«Нашей целью было привлечь к ответственности преступников в окружении Мугабе, из-за которых страна испытывает социальные и экономические страдания», — заявил представитель военных на государственном телеканале.

По его словам, как только военные «выполнят свою миссию, они рассчитывают, что ситуация в стране нормализуется».

Как сообщает Reuters, военные задержали министра финансов Зимбабве Игнатиуса Чомбо.

Ранее в среду, 15 ноября, стало известно, что военные взяли под контроль гостелерадиокомпанию ZBC. До этого сообщалось о танках в столице Зимбабве Хараре. Это происходит на фоне обострившегося политического кризиса в стране. В начале ноября 93-летний Мугабе, который руководит страной 37 лет, отправил в отставку вице-президента Эммерсона Мнангагву, обвинив его в подготовке государственного переворота. Также преследованию подверглись около ста чиновников правительства Зимбабве. Их обвинили в поддержке Мнангагвы.

Теги: Зимбабве , Роберт Мугабе
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