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В Великобритании обвинили Россию в хакерских атаках на СМИ и энергетику
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В Великобритании обвинили Россию в хакерских атаках на СМИ и энергетику
Атаки хакеров, 05:29
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В Великобритании обвинили Россию в хакерских атаках на СМИ и энергетику

Глава британского Национального центра кибербезопасности Кирен Мартин обвинил Россию в кибератаках на СМИ, телекоммуникационный и энергетический секторы, передает The Telegraph.

«Я не могу вдаваться в подробности материалов разведки, но могу подтвердить, что вмешательство России, которое засек Национальный центр кибербезопасности, включало атаки на британские медиа, связь и энергетический блок», — сказал он, выступая в Лондоне.

Почему Тереза Мэй обвинила Россию во вмешательстве в дела Запада
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По его словам, центр активно взаимодействует с международными партнерами, представителями индустрии и обществом, чтобы «разобраться с угрозой».

Накануне, 14 ноября, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй резко отозвалась о политике России, выступая на банкете у лорд-мэра лондонского Сити. По ее словам, «масштабные» действия России «угрожают международному порядку». Мэй вновь обвинила Россию во вмешательстве во внутренние дела других стран с помощью «фейковых новостей» и атак хакеров. В российском МИДе заявили, что слова Мэй об угрозе, исходящей от России, свидетельствуют о ​«фундаментальном непонимании происходящих в мире процессов».

Теги: Россия , Великобритания , хакеры
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