На белорусском направлении МЖД восстановили движение поездов после аварии

На перегоне Одинцово — Голицыно белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) восстановили движение поездов по главному пути. Об этом говорится в сообщении МЖД, поступившем в РБК.

Движении было восстановлено в 00:42 мск. Поезда проходят участок в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что движение на участке было ограничено из столкновения «КамАЗа» с поездом Москва — Гомель. В результате происшествия никто не пострадал. Поезд отбуксировали на станцию Одинцово для замены локомотива. Пригородные поезда на белорусском направлении следовали с увеличенными интервалами.

«Интерфакс» уточняет, что за рулем попавшего в аварию «КамАЗа» был военнослужащий. В пресс-службе Западного военного округа пояснили, что автомобиль двигался в конце колонны и проезжая переезд был задет поездом. Кроме водителя в автомобиле никого не было.

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