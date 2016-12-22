Роспотребнадзор предупредил о вспышке легионеллеза в Диснейленде

В парке развлечений Диснейленд в США выявлена вспышка легионеллеза. Об этом россиян предупредили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, органы здравоохранения Калифорнии подтвердили информацию о 12 случаях заболевания легионеллезом в городе Анахайм, где находится парк развлечений. «Из числа заболевших девять человек посещали парк развлечений Диснейленд и останавливались в отеле Оранж Конти (OrangeCounty). Остальные трое — местные жители», — говорится в сообщении.

В больницы были доставлены десять человек, один из заболевших скончался. Возраст заболевших от 52 до 94 лет.

Как отмечает Роспотребнадзор, причиной заболевания стала бактерия легионелла. Ее обнаружили в башнях для охлаждения воздуха (градирнях), предназначенных для отеля Оранж Конти. Они находятся в 36 метрах от территории, которую могли посещать туристы и сотрудники Диснейленда.

Компания, управляющая парком развлечений, сообщила что на градирнях провели дезинфекцию после вспышки заболевания.

Легионеллез — инфекционное заболевание, которое характеризуется общей интоксикацией, поражением дыхательной, мочевыделительной и центральной нервной системы. Как правило заболевание проявляется в виде тяжелой пневмонии с одышкой и болью в груди, а также слизисто-гнойной мокротой.