Вратарь сборной России прокомментировал травму после матча с Испанией

Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунёв, получивший черепно-мозговую травму во время товарищеского матча с Испанией (3:3), поблагодарил болельщиков за поддержку. Его слова приводятся в официальном Twitter сборной.

Лунёв получил черепно-мозговую травму во время столкновения с форвардом Испании Родриго Морено. Испанец вышел один на один с российским голкипером и далеко отпустил мяч. Лунёв его опередил, но испанский нападающий не успел затормозить и влетел коленом в голову российскому спортсмену. Вратаря увезли с поля на электрокаре.

В больнице Лунёву сделали компьютерную томографию мозга, рентген шейного отдела позвоночника. Врачи поставили диагноз: сотрясение головного мозга, скальпированная рана лобной области.

Товарищеский матч прошел на стадионе «Санкт-Петербург Арена».