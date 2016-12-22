В Femen заявили о похищении своей активистки в Киеве

В Киеве неизвестные похитили активистку Femen Алису Виноградову. Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на основательницу движения Анну Гуцол.
По ее словам, Виноградову похитили, когда она выходила из кофейни «Мир кофе» на Подоле. Очевидцами произошедшего стали сотрудники и посетители заведения. Гуцол уточнила, что Виноградову схватили трое мужчин и посадили в машину.
Основательница Femen отметила, что связь с похищенной пока отсутствует.
В пресс-службе полиции Киева заявили, что о произошедшем им неизвестно.
31 октября активистка Femen устроила акцию возле магазина Roshen в Киеве. Она облила двух медведей, стоящих перед магазином, горючим и подожгла. На теле участницы Femen были надписи «Сладости или импичмент». Гуцол утверждает, что акцию устроила Виноградова.