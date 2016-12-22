Госдеп США призвал стороны конфликта в Зимбабве мирно урегулировать споры

Госдепартамент США призвал стороны конфликта в Зимбабве к мирному урегулированию споров, передает Reuters.

«Мы призываем стороны спокойно и мирно подойти к спорам, следуя демократическим, прозрачным и конституционным процессам урегулирования разногласий», — говорится в заявлении дипломатического ведомства.

В Госдепартаменте отметили, что посольство США в Хараре пристально следит за развитием событий в Зимбабве.

Политический кризис в Зимбабве начался после того, как президент страны Роберт Мугабе, который находится у власти уже 37 лет, отправил в отставку первого вице-президента Эммерсона Мнангагву. Он считался преемником Мугабе. Мнангагву обвинили в попытке государственного переворота. Вслед за Мнангагвой преследованию подверглись около ста чиновников, обвиненных в его поддержке.

К Мугабе обратился зимбабвийский главнокомандующий Константино Чивенга. Он обвинил диктатора в политических чистках в правящей партии и пригрозил вмешаться в политический конфликт. 14 ноября в столице Зимбабве Хараре появились танки.

93-летний Роберт Мугабе фактически руководит страной с 1980 года.