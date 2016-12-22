Россельхознадзор заподозрил Metro в продаже санкционного сыра с плесенью

Россельхознадзор считает, что ретейлер Мetro Cash & Carry мог продавать в столичных магазинах санкционный сыр, ввоз которого запрещен в Россию в рамках продовольственного эмбарго. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В магазинах Metro инспекторы обнаружили сыр с голубой плесенью «Дорблю». Его изготавливает, согласно маркировке, зарегистрированное в Москве ООО «Аллгой». В Россельхознадзоре отметили, что «Аллгой» не производит сыр, а занимается только его упаковкой и фасовкой. После проведенного расследования в ведомстве считают, что продукция была поставлена из стран, на которые распространяется продэмбарго, и переупакована на московском предприятии для беспрепятственной продажи в России.

Россельхознадзор также обратился в прокуратуру, чтобы согласовать внеплановую проверку компании «Аллгой».

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Metro Cash & Carry сообщает, что ретейлер получил от поставщика полный набор документов, подтверждающих, что компания является изготовителем продукции.