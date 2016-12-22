Жертвами стрельбы в школе на севере Калифорнии стали пять человек
Общество, 01:06
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Жертвами стрельбы в школе на севере Калифорнии стали пять человек
В результате стрельбы в школе на севере Калифорнии погибли пять человек, включая стрелка. Об этом сообщает местная газета Record Searchlight.
По информации издания, в больницы были доставлены десять пострадавших, среди них есть дети.
Как рассказал заместитель шерифа округа Техама Фил Джонстон, нападавший застрелил двух человек рядом с начальной школой города Корнинг, и еще двух — внутри учебного заведения. Среди погибших нет детей.
Нападавший был вооружен полу-автоматической винтовкой и двумя пистолетами. В полиции заявили, что личность стрелка пока не установлена. О мотивах его действий пока также неизвестно.
Ранее сообщалось о трех погибших.