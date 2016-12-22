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Жителей Южной Осетии с российским гражданством включат в систему ОМС
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Жителей Южной Осетии с российским гражданством включат в систему ОМС
Общество, 00:02
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Жителей Южной Осетии с российским гражданством включат в систему ОМС

Систему обязательного медицинского страхования (ОМС) распространят на граждан Южной Осетии, у которых также есть российское гражданство, об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Соглашение подписали глава Минздрава России Вероника Скворцова и министр здравоохранения республики Георгий Тотчиев в рамках визита в Россию президента Южной Осетии Анатолия Бибилова. Югоосетинский лидер провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«Большая часть наших сегодняшних переговоров была посвящена именно вопросам торговли, инвестиций, взаимодействия в социальной сфере. В этом контексте отмечу только что подписанное Соглашение, в рамках которого граждане России, проживающие в Южной Осетии, смогут пользоваться российской системой общего медицинского страхования», — сказал российский лидер по итогам встречи.

Согласно переписи населения от 2015 года в Южной Осетии проживает 48,1 тыс. граждан республики, из них 43,9 тыс. имеют также гражданство России.

Южная Осетия провозгласила свою независимость в 1991 году. В 2008 году суверенитет республики признала Россия. Также суверенитет Южной Осетии признают Никарагуа, Венесуэла и Науру.

Теги: Россия , Южная Осетия , ОМС
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