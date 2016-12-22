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Профильный комитет Госдумы поддержал поправку о СМИ-иноагентах
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Профильный комитет Госдумы поддержал поправку о СМИ-иноагентах
Политика, 22:01
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Профильный комитет Госдумы поддержал поправку о СМИ-иноагентах

Комитет Госдумы по информационной политике порекомендовал принять поправку, которая позволяет признавать СМИ иностранным агентом. ​Об этом сообщается на сайте комитета.

Для получения статуса иноагента СМИ должно получать финансирование из-за рубежа, в том числе от государственных органов других стран, международных организаций или отдельных граждан-нерезидентов.

«К данному лицу будут применяться нормы федерального закона о некоммерческих организациях, которые регулируют деятельность некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента», — отметил руководитель комитета Леонид Левин.

Он подчеркнул, что поправка является вынужденной мерой в ответ на ограничения, которые принимают власти США против RT и Sputnik. По словам Левина, изменения в законодательстве не повлияют на работу иностранных журналистов в России.

Депутаты внесли поправку о зарубежных СМИ-иноагентах
Политика

Речь идет о поправке, которую депутаты четырех фракций Госдумы разработали и внесли в нижнюю палату во вторник, 14 ноября. Законопроект может быть принят 15 ноября.

В сентябре американский Минюст потребовал от организации, которая обслуживает вещание RT America, зарегистрироваться как иноагент. 13 ноября главред телеканала Маргарита Симоньян заявила о выполнении требования властей США. После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил думским комитетам разработать для иноагентов Соединенных Штатов зеркальные меры для американских СМИ.

Теги: Госдума , СМИ , иноагенты
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