Минюст прокомментировал решение ЕСПЧ по закону о гей-пропаганде

Минюст России разочарован решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) не пересматривать решение о признании дискриминационным российского закона о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что ведомство сожалеет, что «постановления, получившие на национальном уровне широкий общественный резонанс», не переданы в Большую палату ЕСПЧ, несмотря на то что «обстоятельства были непосредственно связаны с основополагающими принципами нравственности, морали и защиты прав несовершеннолетних».

Ранее 14 ноября Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) отклонила запрос российских властей о пересмотре решения, признающего дискриминационным закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних.



Речь идет о решении суда по делу «Баев и другие против России», которое было вынесено 20 июня. В ЕСПЧ тогда обращались три активиста ЛГБТ-движения — Николай Алексеев, Николай Баев и Алексей Киселев. Рассмотрев их жалобу, ЕСПЧ постановил, что российский закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних нарушает право на свободу самовыражения и содержит дискриминацию. Суд постановил выплатить истцам компенсации в €49 тыс.

Закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних в России был принят в 2013 году.