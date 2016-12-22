Суд оставил в силе заочный арест Исмаилова

Московский городской суд после рассмотрения апелляционной жалобы оставил в силе заочный арест бизнесмена Тельмана Исмаилова, сообщает корреспондент РБК из зала суда.

«Суд постановил решение Басманного суда оставить без изменений», — сказал судья Олег Гайдар.

Защита Исмаилова подчеркивала, что решение Басманного суда принималось «тайно и заочно». «[У Исмаилова] не было возможности предоставить какие-либо материалы», — заявил адвокат Андрей Разин. По его словам, если бы Исмаилов «знал, что его обвиняют в особо тяжком преступлении, то он сам бы приехал». «Теперь он лишен этой возможности, так как его задержат на границе», — сказал он.

Другой адвокат обвиняемого Марина Русакова заявила суду, что Исмаилов ни от кого не скрывался. «Он последние три года проживает в Турции», — отметила она, подчеркнув, что следствию известен его точный адрес.

Комментируя РБК решение Мосгорсуда, Русакова отметила, что оно было «ожидаемым». «Хотя и была призрачная надежда», — добавила она.

11 ноября стало известно о том, что 30 октября экс-владелец Черкизовского рынка Исмаилов арестован заочно по обвинению в организации убийства двух лиц и незаконном обороте оружия. Об этом тогда рассказала адвокат предпринимателя Марина Русакова. Она уточнила, что ни сам бизнесмен, ни его защита не знали об обвинении.

В обвинении речь идет о двойном убийстве, произошедшем в мае 2016 года на Новорижском шоссе в Подмосковье. Тогда были расстреляны владелец торговых комплексов Владимир Савкин и учредитель «Люблино Моторс» Юрий Брилев. По подозрению в причастности к преступлению в ноябре 2016 года были задержаны предприниматель Рафик Исмаилов, брат Тельмана Исмаилова, и бизнесмен Мехман Керимов.

Рафику Исмаилову и Мехману Керимову предъявлены обвинения по ст. 105 УК РФ (организация убийства двух и более лиц). Рафик Исмаилов, в отличие от Керимова, свою вину не признал. Сейчас оба содержатся под стражей. «Керимов пошел на сделку со следствием и оговорил Тельмана Исмаилова», — утверждает адвокат Исмаилова Русакова. Она считает, что следствие не располагает другими доказательствами, кроме «оговора». 14 ноября Басманный суд заочно арестовал другого брата Тельмана Исмаилова — Вагифа Исмаилова, которого также обвиняют в убийстве и незаконном обороте оружия.

Основным активом Исмаилова был Черкизовский рынок, закрытый в 2009 году из-за нарушения санитарных норм. В 2015 году бизнесмен в последний раз попал в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. В 2016 году предпринимателя признали банкротом, а в марте 2017 года стартовала продажа собственности Исмаилова. 13 ноября стало известно, что Исмаилов объявлен в международный розыск.