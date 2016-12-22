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Цена барреля нефти Brent упала ниже $62
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Цена барреля нефти Brent упала ниже $62
Экономика, 19:28
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Цена барреля нефти Brent упала ниже $62

Стоимость фьючерса на нефти марки Brent с поставкой в январе 2018 года во время торгов на Лондонской бирже ICE упала на 2,1% и составила $61,88 за баррель впервые с 3 ноября. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи торгов.

Последний раз цена нефти этой марки опускалась ниже $62 за баррель 3 ноября.

Позже, 6 ноября, североморская нефть Brent показала рост на торгах и достигла отметки $63,65, обновив максимум с июня 2015 года.

Аналитики Bloomberg тогда утверждали, что на рост нефтяных цен тогда повлияли сообщения об арестах членов королевской семьи в Саудовской Аравии. По подозрению в коррупции там задержали несколько эмиров и действующих министров, включая члена правления нефтяной компании Saudi Aramco, бывшего министра финансов королевства Ибрагима аль-Ассафа.

Теги: нефть , Лондонская биржа , Brent , биржа ICE
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Опубликовано видео из офиса «Роснефти» перед задержанием Улюкаева Политика
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