В Москве из-за пожара эвакуировали жильцов 17-этажного дома

В Москве в 17-этажном доме в районе Ново-Переделкино наблюдается сильное задымление, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

«Пожарные выехали по адресу: улица Шолохова, дом 7. С 11-го этажа наблюдается задымление», — рассказал сотрудник. По данным МЧС, информация о возгорании поступила в экстренные службы в 16:40 мск, после чего была начата эвакуация жильцов дома.

«Источник задымления, предположительно, обнаружен на 11-м этаже. Идет его ликвидация», — уточнили позже в пресс-службе.

Как отмечается на сайте главка, спасены были более 14 человек. Информации о пострадавших нет.

На место пожара выехала передвижная лаборатория ГУ МЧС России по Москве. Специалисты возьмут пробы воздуха и проверят его на предмет превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ.