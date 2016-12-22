Госдума предложила проверить СРП-проекты и стройки «РусГидро» в 2018 году

Совет Думы порекомендовал Счетной палате проверить в 2018 году эффективность СРП-проектов и стройки «РусГидро» на Дальнем Востоке, сообщает «Интерфакс».
«Мы утвердили список вопросов, которые, на наш взгляд, требуют проверки Счетной палаты РФ в 2018 году», — сообщил журналистам первый зампред Госдумы Иван Мельников (цитата по «Интерфаксу»).
В перечень включены рекомендации по проверкам эффективности деятельности госорганов и компаний-операторов, реализующих действующие соглашения о разделе продукции (СРП) за 2016 год. Также Госдума предложила проанализировать расходование бюджетных средств «РусГидро» на строительство четырех объектов электрогенерации на Дальнем Востоке — ТЭЦ в Советской Гавани, Сахалинской ГРЭС-2, Якутской ГРЭС-2 и второй очереди Благовещенской ТЭЦ.
В 2015 году правительство инициировало проверки по проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2», реализуемым на основе СРП, где были выявлены нарушения.