Власти Удмуртии опровергли связь отставки министра ЖКХ с обрушением дома

Отставка исполняющего обязанности министра электроэнергетики, ЖКХ и госрегулирования тарифов Удмуртии Ивана Маринина не связана со взрывом в жилом доме в Ижевске 9 ноября, сообщила РБК руководитель пресс-службы главы и правительства Удмуртской Республики Екатерина Волкова. «Конечно, не связано [со взрывом]. Это связано только с его собственным желанием», — заявили в пресс-службе.​

Маринин возглавлял министерство с 2014 года по назначению бывшего главы республики Александра Соловьева. В апреле 2017 года по указу врио главы Удмуртии Александра Бречалова Маринин продолжил работу в качестве исполняющего обязанности министра.

Взрыв бытового газа 9 ноября привел к обрушению девятиэтажного жилого дома в Ижевске. Жертвами инцидента стали семь человек, включая двоих детей. Взрыв произошел по вине сына хозяйки одной из квартир дома Александра Копытова. Он отсоединил шланг газовой трубы и скрылся.

Октябрьский районный суд Ижевска 11 ноября арестовал Копытова на два месяца. Его обвиняют в совершении преступления по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом). В суде Копытов не отрицал свою причастность к взрыву бытового газа.

12 ноября Бречалов пообещал дать новые квартиры всем жильцам обрушившегося дома в Ижевске.