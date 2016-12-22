Эксперты подсчитали ежедневно пьющих «кофе с собой» россиян

Исследовательское агентство MAGRAM Market Research выяснило, что 57% россиян периодически покупают «кофе с собой», а 22% пьют его каждый день. Самое популярное заведение для покупки кофе — «Макдоналдс»

MAGRAM Market Research в октябре 2017 года опросило 6434 респондентов старше 18 лет из 902 российских городов, чтобы выяснить, где и как они покупают кофе на вынос. Наибольшая популярность «кофе с собой» отмечена у активной части населения в возрасте 25–44 лет — их доля среди всех покупателей составляет 49%. 22% опрошенных заявили, что покупают напиток ежедневно, 48% — не реже одного-двух раз в неделю, 57% — время от времени.

Самое популярное заведение для покупки «кофе с собой» — это «Макдоналдс» (35% опрошенных), на втором месте — «Шоколадница» (18%), на третьем — Starbucks (12%). Еще 22% покупают кофе в безымянных «окошках» и киосках (респонденты не помнили, как они называются), 9% — в несетевых кафе и кофейнях, 6% — в магазинах и супермаркетах. Типичная ситуация потребления — дорога на работу или учебу (63%), остальные любители кофе делают покупку уже в офисе или вузе.

Нельзя сказать, что мода на «кофе с собой» охватила мегаполисы: лишь 11% опрошенных живут в Москве, а 8% — в Санкт-Петербурге. Выбирая, где купить напиток, россияне в первую очередь ориентируются на вкус кофе (47%), затем — на место расположения кофе-точки (27%), а уже только после этого на цену (15%). Больше всего опрошенные россияне любят капучино (49%), за ним с большим отрывом идут латте (26%), американо (13%) и раф (4%).

По расчетам РБК на основе данных франчайзи Coffee Like, запустить точку с кофе на вынос можно за 0,3–1,3 млн руб. в зависимости от месторасположения, а окупаются инвестиции 8–21 месяц.