«Нелюбовь» Звягинцева получила два приза Европейской киноакадемии

Драма «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева получила два приза Европейской киноакадемии (European Film Awards). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Картину отметили в номинациях «Лучший композитор» (Евгений и Александр Гальперины) и «Лучший оператор» (Михаил Кричман).

Также две награды киноакадемии завоевал фильм «Квадрат» Рубена Эстлунда — за лучший монтаж и лучшую художественную постановку. Это сатирическая лента о кураторе музея современного искусства, жизнь которого радикально меняется, после того как у него пропадают бумажник и айфон.

Лауреатов основных премий Европейского кинофестиваля назовут на торжественной церемонии, которая пройдет в Берлине 9 декабря.

В конце мая фильм был удостоен премии жюри Каннского кинофестиваля. Также картина была признана лучшей на кинофестивале в Мюнхене. Кроме того, «Нелюбовь» завоевала Гран-при на 61-м Лондонском международном кинофестивале (BFI London Film Festival) 14 октября.

В сентябре фильм был выдвинут Россией на кинопремию «Оскар». Кинолента будет представлять Россию на премии в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Фильм повествует об одной российской семье, у которой пропал ребенок и которая находится на пороге развода. Главные роли в фильме сыграли Марьяна Спивак и Алексей Розин.

Премия Европейской киноакадемии («Европейский Оскар») была учреждена в 1988 году. Согласно замыслу учредителей, она противопоставлена «Оскару» как главная кинематографическая премия Объединенной Европы. До 1997 года была известна как премия «Феликс» (Felix Awards) по названию статуэтки, которую вручали лауреатам с 1988 по 1996 год.