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Госдуме рекомендовали одобрить ужесточение наказания для живодеров
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Госдуме рекомендовали одобрить ужесточение наказания для живодеров
Общество, 17:35
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Госдуме рекомендовали одобрить ужесточение наказания для живодеров

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил законопроект, который ужесточает наказание за жестокое обращение с животными. Об этом сообщает «Интерфакс».

Теперь документ поступит на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Депутаты рассмотрят его на следующей неделе.

По словам главы фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова, законопроект будет рассмотрен в ответ на действия защитников животных, устроивших голодовку под стенами Госдумы.

Законопроект предполагает ужесточение наказаний для людей, издевающихся над животными. Так, за садистское обращение с животными может последовать штраф в размере до 80 тыс. руб. или заработной платы за шесть месяцев. Максимальное наказание — три года лишения свободы.

В Хабаровске завели дело после публикации фото с расправой над животными
Общество

Еще более жесткое наказание может быть, если преступление совершалось в присутствии малолетнего, группой лиц или с трансляцией происходящего в интернете. В этих случаях предлагается лишать человека свободы на срок до пяти лет или отправлять на принудительные работы.

В октябре 2016 года в Хабаровске завели уголовное дело после появления в интернете фотографий с издевательствами над животными. На них две студентки одного из местных вузов демонстрировали здоровых животных, а потом — покалеченных и расчлененных. Девушки были задержаны, в августе 2017 года им был вынесен приговор. Обеим были назначены реальные сроки лишения свободы — три года и четыре года и три месяца колонии общего режима.

Теги: Госдума , жестокое обращение с животными
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