Во время землетрясения в Иране погибли 530 человек

Число жертв землетрясения в провинции Керманшах на западе Ирана достигло 530 человек. Число раненых составляет 7 460 человек. Об этом сообщает государственное информационное агентство страны IRNA.
Президент Ирана Хасан Роухани, а также главы МВД и Минздрава находятся в пострадавших от землетрясения провинциях. По словам Роухани, правительство, народ и военные силы Ирана будут рядом с пострадавшими от землетрясения в Керманшахе, чтобы помочь им.
Накануне иранское агентство Tasnim сообщало о 445 погибших и более 7 тыс. раненых во время землетрясения.
Мощное землетрясение произошло в западных регионах Ирана и восточных районах Ирака 12 ноября. Наибольший ущерб понесла иранская провинция Керманшах. Эпицентр находился в области Халабджа, недалеко от контролируемого иракскими курдами города Сулеймания. Толчки также ощущались в Иордании, Турции, Катаре, Бахрейне, Кувейте, Ливии, Саудовской Аравии и Армении.
В посольстве России в Иране заявили РБК, что россияне не пострадали при землетрясении. Имуществу миссии ущерб не был нанесен.
Президент России Владимир Путин принес соболезнования главам Ирака и Ирана в связи со стихийным бедствием. МЧС России предложило помощь пострадавшим странам.